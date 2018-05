Sabato 9 giugno alle ore 19:30

nell'area laboratori di MicroBo Beer Festival 2018 si terrà il laboratorio

WHISKY E BIRRA: SEPARATI ALLA NASCITA?

Tra queste due meravigliose bevande esistono molti punti di contatto. Davide Terziotti di Whisky Club Italia ve li farà scoprire attraverso una degustazione guidata di 2 whisky e 2 birre.

€ 12,00



Max 35 partecipanti



Per info e prenotazioni: 3289153766



Per il programma completo:

MicroBo Beer Festival 2018

www.microbobeerfestival.com



● MicroBo - Beer Festival ●

VOI PORTATE LA SETE... AL RESTO PENSIAMO NOI



Powered by Il Punto TEAM