"Labyrinth" in scena

Sarah ha solo tredici ore per attraversare il Labirinto e salvare il fratellino Toby prima che Jareth, il re dei Goblin, lo trasformi in uno di loro. Tratto dall'omonimo film e reinterpretato dai ballerini della scuola ALISEI DANZA e da un cast d'eccezione, "LABYRINTH" è un viaggio nell'ignoto, dove nulla è ciò che sembra e in cui tutto è possibile.



Domenica 20 maggio 2018 ore 20:45

presso il Teatro del Meloncello

(via Eugenio Curiel 22, 40134 Bologna).



Info e prenotazioni:

facebook - Alisei Danza

https://www.facebook.com/events/162587304415699/

mail - alisei.danza@gmail.com

cell. - 3479751765 / 3408585534