Conferenza "Lacci di seta e di virtù"

La serata vedrà protagonista la cintura e le sue storie: un accessorio apparentemente semplice, ma ricco di molteplici significati e intriganti misteri, di cui ripercorreremo la storia attraverso l'arte, la lettura simbolica e antropologica, dall'antichità al Rinascimento. Nel corso della conferenza verrà presentato il libro "Di beltà e fortezza cinte - la cintura come emblema di seduzione, sacrificio e potere al femminile, da Eva a Maria".



Si porrà l'attenzione in modo particolare sul Rinascimento e sulla seta, riprendendo, così, il tema della mostra sul baco da seta, che si svolge al Torrione Sforzesco a partire dall'11 giugno.



Sarà presente Sara Piccolo Paci, una degli autori del libro.



L'evento è gratuito e organizzato in collaborazione con il Comune di Mordano.