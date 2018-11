"Il Lago dei Cigni" del Classical Russian Ballet

Il Classical Russian Ballet è stato fondato a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, direttore artistico della compagnia e principale ballerino. Il corpo di ballo, famoso in tutto il mondo, proviene dalle più importanti Accademie di danza, come il Bolshoi e la Vaganova, e propone con successo un vasto repertorio composto da titoli quali Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola, Swan Lake e Il lago dei cigni che andrà in scena al Teatro EuropAuditorium.

La compagnia si è esibita con successo in Russia e all'estero venendo accolta con entusiasmo in Austria, Germania, Grecia, Finlandia, Israele, Spagna, Ucraina, Giappone e altri Paesi. Il Classical Russian Ballet racconterà l'incantevole storia d'amore fra il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore.

