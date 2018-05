Land Rock Festival: tante band sul palco di Pianoro

Sabato 26 maggio 2018 presso il Parco delle Querce – Botteghino di Zocca Land Rock Festival 3.a Edizione

Manifestazione musicale organizzata da Associazione Parco Museale della Val di Zena, Circolo Arci Botteghino di Zocca in collaborazione con il Comune di Pianoro.



A partire dalle ore 16.00 si alterneranno sul palco



Blacklights

Farrock

Blackout

I fratelli Baldor

The Bill Straight Vintage Rock

Fuorionda 128

Nameless.



Sponsor ufficiale ASCOM di PIANORO



Per tutta la giornata STREET FOOD e BIRRA



Si ringraziano:

Agriturismo Il Ciuffo, 123 Fatto, Toga Music, Un Nido nel Bosco, Idea Sport, Il Lago dei Castori, Baldazzi Style

Per aver sostenuto la nostra iniziativa.



Per informazioni consulta la nostra pagina facebook Botteghino Land Rock