Land Rock festival 4.a edizione

L’associazione Parco Museale della Valle di Zena e il Circolo Arci Botteghino di Zocca in collaborazione con il Comune di Pianoro presentano la 4.a edizione del Land Rock Festival.

Confermato come appuntamento annuale il Festival quest’anno raddoppia proponendo due giorni di concerti oltre ad una esibizione di chitarra elettrica nell’ambito di un trek nei calanchi della Val di Zena.

Programma



1 giugno 2019

Dalle 18.30 serata dedicata ai generi Metal, Punk, Progressive, Indie sul palco si alterneranno:



Loft47

Inewrent

Montecristo

Phono Emergency Tool

Das Es



2 Giugno 2019

Dalle ore 9.00 Land Rock Trek con concerto di chitarra elettrica di Marco Cappelli.

Percorso ad anello con partenza e arrivo a Botteghino di Zocca.

Difficoltà medio facile.

Costo per assicurazione 5,00€, soci CAI 2,00€

In caso di pioggia fitta l’evento sarà annullato.

Accompagna marco D'Agostino

Per informazioni cell. 3207507958



Stand gastonomico aperto dalle 12.00



Dalle 18.30 serata dedicata alle Cover Band e Creative Rock sul palco si alterneranno:



Esagroove

Nop

Dirty Workers

Blackout

Car 3939



Nelle due serate sono aperti lo stand gastronomico e il bar.

Domenica 2 giugno lo stand gastronomico sarà aperto anche a mezzogiorno.