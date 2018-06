Everybody on the dance floor

Laura Gramuglia presenta HOT STUFF. Cattive abitudini e passioni proibite. L’erotismo nella musica pop (Arcana Edizioni). Ad accompagnarla il rocker Giovanni Marinelli, insieme per ripercorrere i capitoli più bollenti del libro.



mercoledì 20 giugno, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Laura Gramuglia torna a incantarci con una raccolta di storie vere scovate in settant’anni di musica. In Hot Stuff, tratto dal programma Capital Hot di Radio Capital, l’autrice di Rock in Love e Pop Style ci rivela come il sesso sia uno degli elementi fondativi e imprescindibili di un linguaggio che è, per buona parte, anche fisico, corporeo, terribilmente carnale. Parafrasando la più empia delle trinità, il Sesso è la Droga del Rock’n’Roll. Hot Stuff si inoltra nei segreti anfratti di amori liberi, sacri e profani, di curve pericolose e scandali a corte, di fan voraci e artisti votati all’eccesso, di copertine sexy e giochi erotici azzardati, di videoclip ammiccanti e bollenti sextape, di orgasmi pubblici e baccanali domestici, di passioni ardenti e orge leggendarie. Magari non possiamo sapere con certezza come sono andate le cose, ma abbiamo centinaia di dischi che spesso descrivono i fatti meglio di qualunque testimonianza diretta. E se l’argomento vi sembra un po’ frivolo, avete ragione. Ogni tanto, tra una canzone e l’altra, perché non approfittarne per farsi una bella risata?



L'AUTORE: Laura Gramuglia è speaker, dj, autrice. È stata tra i conduttori di Weejay a Radio Deejay. Ha scritto di musica e donne su «Rolling Stone», «Tu Style» e «Futura». Ha collaborato al progetto Deejay nell’armadio e al lancio della piattaforma online radio e podcast Spreaker. Per Arcana ha pubblicato Rock in Love. 69 storie d’amore a tempo di musica e Pop Style. La musica addosso. Su Radio Capital ha condotto i programmi Rock in Love, Happy Summer Happy Capital, Capital Holiday e Capital Hot.