Lazza incontra i fan a Bologna: "Re Mida" in città il 9 marzo

Sabato 9 marzo 2019 alle 15.00 Lazza incontra i fan e firma le copie dell'album "Re Mida" Island/Universal Music

Acquistando il cd "Re Mida" da venerdì 1 marzo presso il Mondadori Bookstore si riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Lazza

Dopo il successo arrivato con l’album d’esordio del 2017 “Zzala” e la hit estiva del 2018 “Porto Cervo”, arriva l’attesissimo nuovo album di uno dei più promettenti ed importanti rapper della nuova generazione: Lazza.

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è un rapper e pianista milanese classe 1994 (si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano) che sin da adolescente si è fatto notare per le sue abilità tecniche messe in mostra nelle battle di freestyle in giro per l’Italia che gli hanno fatto conquistare subito una buona schiera di fan. Nel 2016 si è fatto notare da un pubblico ancora più ampio grazie a “DDA”, il singolo che ha sancito il suo sodalizio con 333 Mob, etichetta con la direzione artistica di Dj Slait e Low Kidd.

Nel 2017 esce "Zzala", LP d'esordio dell'artista milanese e il primo prodotto da 333 Mob, nel 2018 pubblica il singolo “Porto Cervo” che diventa subito HIT e a Gennaio “Gucci Ski Mask” ft. Guè Pequeno, brano che anticipa “Re Mida”, il nuovo attesissimo album in uscita il primo Marzo 2019.