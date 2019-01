Domenica 20 gennaio 2019, dalle ore 19.00 presso Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum





“LE ANIME NON HANNO COLPA”



Incontro con l’Autore Dott. Michele Guandalini (Psicologo e Psicoterapeuta)

Moderatore: Dott. Vittorio Spampinato (direttore del Museo e Master Reiki)



Il Dott. Guandalini affronta nuovamente CON QUESTO SUO SECONDO LIBRO la sua esperienza di psicologo terapeuta mediante l’ipnosi regressiva. Un viaggio nel passato di vite vissute, della reincarnazione, dell’immortalità dell’anima-coscienza, del debito kharmico che condiziona a nostra insaputa la quotidianità, per riflettere sul come vivere al meglio e con benessere la vita attuale. Un’esplorazione nella spiritualità attraverso studi e sperimentazioni recenti in ambito scientifico.



ORE 20.30 – Buffet conviviale (è di rigore l’informalità)



Prenotazione Obbligatoria: 051.757419 - info@ghironda.it



(Per motivi organizzativi è necessario accreditarsi)

