"Le donne che fecero l'impresa": incontro con le autrici

Le autrici della pluripremiata antologia "Le donne che fecero l'impresa" (Edizioni del Loggione) saranno alla libreria SQuilibrai di San Lazzaro mercoledì 30 novembre alle 18.00.

Presenti le autrici Lorena Lusetti, Cristina Orlandi e Francesca Panzacchi.

Modera la presentazione Mauro Malaguti.

L'antologia "Le Donne che fecero l'impresa" ha conseguito importanti riconoscimenti:

- Premio Pianeta Donna al "Premio Internazionale Montefiore Conca", 6° Edizione (Rimini)

- 1° premio Antologia Edita alla "XXI rassegna Internazionale Padus Amoenus" (Padova)

- 1° premio Saggistica Edita "Premio Castel Govone" (Finale Ligure SV)

- Premio della Giuria, sezione Narrativa Edita, al "Premio Letterario L'Unicorno" (Rovigo), con patrocinio della Confindustria di Venezia.

Come avrebbe potuto nascere la Max Mara se il Cav. Achille Maramotti non fosse cresciuto avendo come esempio la madre Giulia Fontanesi Maramotti, fondatrice di una scuola di modellistica? Che ne sarebbe stato della Minganti se Gilberta Gabrielli Minganti non ne avesse preso saldamente le redini alla morte del marito? E cercando nella storia ne troviamo tante: Ada Masotti, fondatrice de La Perla, e più indietro nel tempo Elisabetta Sirani, che fondò addirittura una scuola di pittura per donne in un'epoca in cui alle stesse era negato l'accesso alle arti. E molte altre ne abbiamo trovate i tutti i settori dell'eccellenza industriale del territorio, dal forno di Stella Rigosi Pedrazzi ai pizzi della Aemilia Ars della Lina Bianconcini Cavazza, dai cappelli di Isotta Zerri all'organizzazione delle lavoratrici di tabacco di Anna Quintavalla, dal ristorante di Carla Cenacchi all'atelier delle Sorelle Fontana, fino alla scuola guida di Luciana Gatti Emiliani. Queste sono solo alcune, ma ci vorrebbero diversi volumi per elencare tutte Le Donne che fecero l'Impresa.

Autrici e racconti:

Fosca Andraghetti - Vetrine

Katia Brentani - Il sogno di Stella Pedrazzi: dal forno al Mulino

Marta Casarini - Chapeau

Carla Cenacchi - Imprenditore-imprenditrice-impresario-impresaria

Maria Genovese - Vecchi pizzi ingialliti

Sabrina Leonelli - Un animale raro

Lorena Lusetti - La sartina

Sara Magnoli - Intreccio di mosaici

Cristina Orlandi - Un giorno a Roma accadde un miracolo

Francesca Panzacchi - Il sogno di Elisabetta

Alba Piolati - Una perla di donna

Rosalba Scaglioni - Voglio vivere così