Terza edizione della rassegna estiva "Le Notti delle Sementerie": 6 luglio - 5 agosto 2018



L’iniziativa si svolge all'interno dell'Azienda Agricola Valle Torretta sede dell'Associazione Sementerie Artistiche.

Gli spazi utilizzati saranno molteplici: il teatro di paglia costruito per l'occasione che può accogliere fino a 250 spettatori, la sala teatrale interna in caso di pioggia, i giardini e i cortili dell'azienda. Durante la rassegna viene allestita una zona ristorazione che offre un servizio bar e piccola cucina: i prodotti utilizzati provengono in parte dall'azienda stessa e da altre aziende del territorio.



Il programma della rassegna prevede cinque fine settimana di spettacolo:

● i venerdì: piccoli numeri di circo e teatro rivolti ad un pubblico di famiglie

● i sabati: musica e teatro

Ore 20.00 performances di musica, poesia e danza durante la cena

Ore 22 spettacolo nel teatro di paglia

Ore alle 23.30 concerto di fine serata con musica acustica ed etnica

● le domeniche: il “teatro alla carta” _ Inaugurato con non poco successo nell’edizione precedente, la formula, oltre al menù gastronomico, prevede un menù teatrale con diversi tipi di performances (individuali, di gruppo, per il pubblico intero) che il pubblico stesso può scegliere, comporre e goderne a piacimento.

LA NOVITA’



Oltre alle Notti delle Sementerie quest’anno sono previste diverse attività collaterali:

● Sabato 30 Giugno alle 17 INAUGURAZIONE con una Parata Musicale tra le vie di Crevalcore, a cui seguira’ il concerto di “Vito e le Orchestrine” negli spazi di Sementerie (ore 22).

● Laboratori Aperti: TUTTI I MERCOLED’I dalle 10 alle 17, gli artisti e i collaboratori dell’associazione terranno laboratori di teatro, danza africana, teatro danza, contact improvisation APERTI A TUTTI

11.07 – teatro – con Manuela De Meo e Pietro Traldi

18.07 – danza africana – con Sourakhatà Dioubate

25.07 – teatro danza – con Ignacio Gomez Bustamante

01.08 – contact improvisation – con Juan Manuel Rodriguez

● Martedì 10 Luglio ospiteremo il concerto “Tropical Swingers” organizzato dal Comune di Crevalcore nell'ambito della rassegna Sere Serene

● Martedì 17 Luglio ospiteremo il concerto meditativo esperienziale “Bagno di Suoni” organizzato da Elena Bianchini



IL PROGRAMMA:

nottidellesementerie_2018_programma-2-2

Allegati