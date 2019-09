Le nozze di Figaro: Orchestra Senzaspine

Saranno Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, firmate dal regista Giovanni Dispenza, ad inaugurare la stagione dell’Orchestra Senzaspine.

Dopo il successo dello scorso anno con Il Barbiere di Siviglia, il regista palermitano torna sul palcoscenico con un nuovo allestimento di una delle più note opere mozartiane, che fa da sfondo a intrighi, tradimenti e all’amore dei due protagonisti, Figaro e Susanna.

Sul podio il direttore Matteo Parmeggiani e tra gli interpreti principali – nel ruolo della Contessa di Almaviva – il soprano Cinzia Forte, applaudita nelle opere di Belcanto e particolarmente apprezzata per la sua agilità vocale.

Come per l’Elisir d’amore e Il barbiere di Siviglia, andati in scena rispettivamente nel 2017 e nel 2018, anche l’allestimento delle Nozze di Figaro sarà aperto alla cittadinanza che, nel mese di settembre al Mercato Sonato, potrà partecipare ai laboratori per la realizzazione dei costumi e delle scenografie dell’opera.

La produzione si avvale della collaborazione del Teatro Comunale di Bologna e vedrà la partecipazione dell’ Accademia corale Vittore Veneziani di Ferrara, del KOMOS - Coro LGBT di Bologna e di alcuni centri di formazione attivi sul territorio.



CAST

Il Conte di Almaviva | Abraham García (4 e 5 ottobre), Thiago Felipe Stopa (6 ottobre)

La Contessa di Almaviva | Cinzia Forte (4 ottobre), Francesca Maionchi (5 ottobre), Francesca Cucuzza (6 ottobre)

Susanna, promessa sposa di Figaro | Daniela Cappiello (4 ottobre), Irene Bonvicini (5 e 6 ottobre)

Figaro | Alberto Bianchi Lanzoni

Cherubino, paggio del Conte | Serena Dominici

Marcellina | Adelaide Minnone

Don Bartolo, medico di Siviglia | Enrico Marchesini

Don Basilio, maestro di musica | Angelo Goffredi

Don Curzio, giudice | Xi Yu

Barbarina, figlia del giardiniere Antonio | Anastasia Skënderaj

Antonio, giardiniere del Conte e zio di Susanna | Alessandro Branchi



Musica | Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto | Lorenzo da Ponte

Direttore | Matteo Parmeggiani

Regia | Giovanni Dispenza

Scene | Dario Marcolin Gallerani

Costumi | Cristina Gamberini

Luci | Andrea Bondi

Assistente alla regia e direttore di scena | Turchese Sartori

Coro | KOMOS - Coro LGBT di Bologna, Accademia corale Vittore Veneziani

Maestro del coro | Lorenzo Orlandi, Maria Elena Mazzella



BIGLIETTERIA

Mercato Sonato . Via Tartini, 3 Bologna | 0510561559

info@senzaspine.com

Teatro Duse Bologna . Via Cartoleria, 42 Bologna | 051231836

biglietteria@teatroduse.it



on line . circuito Vivaticket . https://bit.ly/2kxPHr8



POSTO UNICO

Intero € 20,00

Ridotto* € 18,50

Under 35 € 13,00

Under 12 € 5,00

*per Soci Arci, Soci Coop Alleanza 3.0, Carta Insieme Conad