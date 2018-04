'Le Orme', special guest David Cross (King Crimson) al Bravo Caffè

E’ sorprendente che, dopo 52 anni di attività, una band come LE ORME, malgrado non sia presente da anni sul palco sanremese o nelle varie trasmissioni legate alla nostalgia degli anni passati, sia incessantemente “on the road”.

Da sempre acclamata e richiesta sul fronte internazionale, non fa più notizia che la storica band veneziana anche quest’anno sia stata invitata in Giappone, per due concerti a Tokyo l’ 8 e il 9 maggio, né che il prossimo autunno partecipi ad un festival a Città del Messico, e che sia in programmazione un tour estivo italiano, con numerose date già confermate.



La novità è che, nella breve serie di concerti, in programma in Italia da metà aprile, sul palco insieme a Le Orme ci sarà come special guest DAVID CROSS, grande artista e virtuoso del violino.



Il tour partirà il 13 aprile da Roma e passando per Padova, Perugia, Bologna e Conegliano Veneto, si chiuderà a Brescia il 20 aprile. I biglietti sono già in vendita presso i punti vendita locali, per info e prenotazioni: sonnyboy88@tin.it – cell. 392 2873208.



LE ORME e DAVID CROSS presenteranno due ore di spettacolo in cui, oltre ad un doveroso omaggio alla storica band in cui DAVID ha militato, i KING CRIMSON, il pubblico potrà ascoltare una “compilation” dei brani che hanno reso famose LE ORME in tutto il mondo.



La formazione sul palco vede: MICHI DEI ROSSI Batteria e Percussioni, MICHELE BON Organo Hammond, Tastiere, Sinth, Guitar Simulator e Cori, ALESSIO TRAPELLA Voce, Basso, Chitarra e Pedal Bass e special guest DAVID CROSS Violino.



Calendario: 13 aprile Roma, Stazione Birra; 14 aprile Padova, Fishmarket; 15 aprile Perugia, Afterlife; 17 aprile Bologna, Bravo Caffè; 19 aprile Conegliano Veneto (TV), Sonny Boy; 20 aprile Brescia, Dis-Play.



Sintetizzare la storia di una band come LE ORME in poche righe non è cosa semplice ma, chi li conosce e li segue da ormai mezzo secolo, conosce ogni risvolto così come ogni nota delle canzoni che, all’inizio degli anni 70 li ha portati ad essere la band n. 1 in Italia e una delle più apprezzate al Mondo.

Per tutti gli altri, anche questo tour è un invito a scoprire Le Orme e lasciarsi coinvolgere dalla magia di un loro concerto!

