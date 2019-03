Le Passere Solitarie, liberamente tratto da "I MONOLOGHI DELLA VAGINA" di Eve Ensler.



Uno spettacolo che vi farà divertire, commuovere e riflettere parlando di argomenti che purtroppo sono ancora considerati tabù.



Lo spettacolo parla delle donne e delle loro vagine, attraversando diversi temi: sesso, stupro, amore, mestruazioni e orgasmi.



La concezione alla base dell'opera è che la VAGINA sia per le donne non semplicemente un organo del proprio corpo, ma anche la rappresentazione della loro individualità.



Per qualsiasi informazione o per prenotare contattateci alla mail lepasseresolitarie@gmail.com.

