"Le vie del Tempo" per far rivivere il centro di Crevalcore

La Compagnia d'arme delle 13 porte e i Sempar in Baraca vi aspettano...l'8 Aprile 2018 a Crevalcore. Ingresso gratuito



La manifestazione "Le vie del Tempo" vuole far rivivere nel centro di Crevalcore, fortemente colpito dal terremoto, piccoli spaccati di storia: dalla preistoria alla 2° guerra mondiale.

L'evento avrà luogo nel centro di Crevalcore (BO)



il 8 Aprile 2018 e vedrà i gruppi storici partecipanti impegnati nel mostrare le proprie attività e ricerche

tramite banchi didattici e numerose iniziative aperte al pubblico.



L'evento ha scopo benefico, in particolre è volto ad animare il centro storico

di Crevalcore, che ad oggi ancora porta i segni del Terremoto.



Ogni gruppo, mercante o artista che partecipa all'evento lo fa a titolo gratuito.