Le viottole diaboliche: da lago a lago

Le Viottole, in dialetto, sono gli antichi sentieri percorsi dai nostri avi per spostarsi da un posto all' altro, naturalmente a piedi perchè le automobili non erano molte e non erano per tutti. Ma può una Viottola diventare diabolica? Sì, se mettiamo 20 km, dislivello superiore a 1000 metri, un lunghissimo sali scendi dal lago al monte e poi ancora al lago. E non ancora stanchi, torneremo al nostro lago di partenza.

Un percorso lunghissimo ma affascinante, di quelli che arrivi alla sera stanco ma soddisfatto, con gli occhi pieni di orizzonti e panorami immensi.

Escursione adatta SOLO a persone allenate, abituate alle lunghe percorrenze, piede fermo, ottima condizione psico-fisica.