Legality Band Project in concerto al Tuata

Dopo il concerto di due anni fa a Music Italy Show alla fiera di Bologna, invitati da Marianna Morandi, Legality Band Project torna nella città Petroniana. Un coinvolgente concerto quello di Legality Band Project che utilizza il suo "Ethical Rock" per promuovere la legalità, il rispetto per l'ambiente e per i diritti umani.

Grazie a Legambiente e a Elio e le Storie Tese, Legality Band Project ha partecipato al contest "Canzone Circolare" con il singolo "Il Gigante" ottenendo oltre 3500 download streaming.

Legality Band Project concorre al “Premio Musica contro le mafie” 9° Edizione che ha come fine quello di presentare e promuovere, al pubblico e agli addetti, nuove proposte e nuovi progetti musicali del panorama italiano, senza esclusioni di generi musicali, e di offrire agli artisti e band partecipanti un’esperienza musicale e formativa utile per la costruzione di un percorso professionale nel mondo musicale e un importante riconoscimento all’impegno sociale, alla consapevolezza e alla cittadinanza attiva e responsabile.

Legality Band Project Vi Aspetta al Tuata per non smetterete mai di saltare, ma consapevolmente e con l'attenzione necessaria!



Legality Band Project:



Francesco Maria Gallo - Frontman

Agostino Raimo - Guitar

Manuel Goretti - Keyboards

Daniele Raffaelli - Bass

Filippo Lambertucci - Drums



https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/festivaldellacrescita/2017/10/16/news/legality_band_project_parliamo_di_legalita_a_colpi_di_rock_-178455064/