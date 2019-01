Budrio: dalle leggi antiebraiche alla Shoah

Conferenza-Documentario

In occasione della Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale ha organizzato, sabato 2 febbraio alle ore 17, in Auditorium, in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna:

Dalle leggi antiebraiche alla Shoah. Storia della persecuzione degli ebrei in Italia.



Relatrice, la Dott.ssa Francesca Panozzo, del Museo Ebraico di Bologna. Presiede Gualtiero Via, Assessore alla Cultura.



A partire dalla seconda metà degli anni Trenta, il governo fascista italiano cominciò una campagna denigratoria, sempre più martellante, contro i suoi cittadini di religione ebraica che sfociò, nel 1938, in una vera e propria legislazione.

Questo corpus - fatto di leggi, decreti e circolari amministrative che coprivano tutti gli ambiti della vita di donne, uomini e bambini ebrei - venne applicato con solerzia e impegno. Il risultato di questo lavoro burocratico fu quello di individuare gli appartenenti alla ‘razza ebraica’, isolarli dal resto della società, spogliarli dei loro beni e dei loro diritti e, in un secondo tempo, rese possibile portare avanti, in tempi brevi, quella caccia all’ebreo che si scatenerà, anche in Italia, a partire dal settembre 1943.

Attraverso fotografie, documenti e testimonianze ripercorriamo la storia della persecuzione antiebraica in Italia.