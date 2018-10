“Les rois de la piste”a Teatri di Vita

Tra studio sociale, omaggio, satira e divertissement, il coreografo Thomas Lebrun presenta una carrellata di “animali da discoteca” che hanno solcato le piste da ballo dagli anni Settanta a oggi.



coreografo: Thomas Lebrun

interpreti: Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Veronique Teindas, Yohann Têté



luci Jean-Philippe Filleul

sound design Maxime Fabre

sound editors Maxime Fabre, Yohann Têté

costumi Thomas Lebrun



produzione Centre Chorégraphique National de Tours

in coproduzione con Agora de la danse, Montreal, MA scene nationale – Pays de Montbéliard, MCB°, Cultural House of Bourges/National scene



PRIMA NAZIONALE



nell’ambito di Gender Bender Festival



In origine fu il funk, a far muovere i primi scatenati passi ai monopolizzatori delle piste in discoteca. Poi fu la volta della disco, dell’house, della techno, del vogueing…

Tra studio sociale, omaggio, satira e divertissement, il coreografo Thomas Lebrun presenta una carrellata di “animali da discoteca” che hanno solcato le piste da ballo dagli anni Settanta a oggi.

Sul dancefloor prende vita una microsocietà che rappresenta se stessa attraverso codici espressivi condivisi. A sua volta, il pubblico è spinto a interrogarsi sul proprio punto di vista, sul filtro attraverso il quale guarda chi si espone, chi si esibisce, chi si mette in gioco.