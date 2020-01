Leslie: dalla Trap al liricismo puro

Abruzzese, classe 1993, Lisa “Leslie” Cardoni è una delle promesse più interessanti nel nuovo panorama Hip Hop/Rap italiano, al femminile e non. Ed è proprio il non voler essere identificata semplicemente come “rapper donna” a renderla unica: un talento cristallino che le permette di spaziare facilmente dalla Trap al liricismo puro, contenuti forti e testi fuori dal comune ma sempre con un occhio di riguardo alla melodia sono tutte caratteristiche che l’hanno resa rapidamente tra i preferiti degli addetti ai lavori e di molti colleghi o, come è stato scritto da Rolling Stone Magazine, ad essere considerata “uno di quei rarissimi casi in cui anche i più scettici restano a bocca aperta”.