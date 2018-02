"Lesso sarai tu!": cena a base di bolliti

Cena a base di bolliti della tradizione bolognese.



* ZUPPA IMPERIALE CON BRODOO DI CARNE



* BOLLITO MISTO con lingua, polpa di manzo, gommosa, doppione, cotechino



* CONTORNI cipolline in agrodolce, sformato di spinaci, purè di patate, salse per bolliti, fagiolini bianchi in umido



*SFRAPPOLE



Bevande incluse



A cura dell'Associazione Civico 32 in collaborazione col CostArena.



Info e prenotazioni: 338 5657101 / 3492107625