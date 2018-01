Letizia Onorati in concerto al Bravo caffè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Martedì 23 gennaio la giovane e talentuosa cantante jazz LETIZIA ONORATI si esibirà al Bravo Caffé di BOLOGNA (Via Mascarella, 1, ore 22.00, ingresso 15 euro). Per l'occasione presenterà i brani contenuti in "NOTES AND WORDS"(Egea-Incipit/Egea), il suo nuovo album disponibile dal 19 gennaio nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Queste le date fino ad ora annunciate: il 21 gennaio al Teatro Apollo di LECCE, il 22 gennaio al Modo Jazz Club di SALERNO, il 23 gennaio al Bravo Caffè di BOLOGNA, il 25 gennaio all'Auditorium Parco Della Musica - Studio Borgna di ROMA, il 26 gennaio a Il Melo di GALLARATE (VA), il 28 gennaio al Teatro Filippo Neri di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). Autrice o coautrice di quasi tutti i testi, ora Letizia, alla sua seconda esperienza discografica, Letizia si esibirà al si presenta per la prima volta come compositrice. I 9 brani inediti sono composti e arrangiati da Paolo Di Sabatino (sua anche la rielaborazione dei 3 standard che completano il lavoro), vero e proprio "regista" del lavoro realizzato. Il progetto è impreziosito dalla partecipazione di musicisti di prim'ordine. Oltre a Paolo Di Sabatino (che è anche produttore artistico dell'album) al pianoforte, di assoluto rilievo le presenze di Flavio Boltro alla tromba, Max Ionata al sax, Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Mencarelli al basso elettrico e contrabbasso, Glauco Di Sabatino alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Special guest il notissimo crooner newyorkese Sachal Vasandani. Letizia Onorati è una cantante leccese, classe 1992. La sua passione per la musica inizia sin da piccola e all'età di otto anni comincia a studiare canto con l'insegnante Elisabetta Guido. Ha studiato negli anni con importanti esponenti del panorama jazz nazionale e internazionale come Roberta Gambarini, Rachel Gould, Mark Sherman, Jerry Bergonzi, Francesco Petreni, Maria Laura Bigliazzi, Mauro Campobasso, Fabrizia Barresi, Bob Stoloff che la sceglie per una borsa di studio e Paolo Di Sabatino diventato suo pianista, arrangiatore e produttore artistico. È stata solista del coro gospel "A. M. Family" e ha partecipato al progetto "Le sacrè en musique" ideato da Elisabetta Guido e dalla manager internazionale della danza Sofia Capestro. Ha collaborato con Flavio Boltro, Giovanna Famulari, Max Ionata, Mirko Signorile, Sachal Vasandani, , Barbara Errico (Italian Jazz Awards 2011), Tia Architto, Sergio Corbini (Siena Jazz pianist). Da maggio 2015 avvia un percorso di perfezionamento con la "lady" del jazz Tiziana Ghiglioni. Di recente ha partecipato all'International Jazz Day 2017 (Unesco) presso l'Istituto di cultura italiano a Bruxelles e dal 21 gennaio 2018 sarà in tour nelle principali città di Italia: Lecce, Salerno, Bologna, Roma, Gallarate (VA), San Benedetto del Tronto (AP).