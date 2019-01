Incontro Amaranta Sbardella, traduttrice del capolavoro della letteratura catalana Incerta Gloria, di Joan Sales (nottetempo).

Interviene Mario Tolomelli (Associazione Griò - Traduzione editoriale).





martedì 29 gennaio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Giugno 1937, guerra civile spagnola. I ribelli di Franco hanno attaccato la Seconda Repubblica da quasi un anno, e tutta la Spagna è chiamata alle armi in una lotta tra fratelli destinata alla rovina. Nella retroguardia di Castel de Olivo, sul fronte di Aragona, il tenente Lluís de Brocà ritrova un vecchio amico dei tempi universitari, l’eccentrico Juli Soleràs, e si innamora della Carlana, l’enigmatica vedova del signorotto locale. A Barcellona, però, Lluís ha lasciato una compagna e un figlio piccolo. Non appena questi lo raggiungeranno sul fronte, le tensioni e le passioni tra i tre giovani amici si acuiranno sino a deflagrare. Il capolavoro di Joan Sales, considerato uno dei piú grandi romanzi della letteratura catalana del XX secolo, accompagna il lettore nella scoperta dell’“incerta gloria” di guerra e amore ed è, con la sua profonda riflessione sulla gioventù, la morte, la spiritualità, il bisogno di fede e poesia, un meraviglioso ritratto dell’animo umano.





L'AUTORE: Scrittore, traduttore, editore, Joan Sales (Barcellona, 1912-1983) è una delle figure piú importanti del panorama catalano e spagnolo del dopoguerra. Militante del Partito Comunista catalano, combattente repubblicano, durante l’esilio inizia a dedicarsi all’attività letteraria, che proseguirà al suo ritorno in Spagna nel 1948. Incerta gloria, la sua opera maggiore, ha ricevuto premi prestigiosi.