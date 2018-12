Lettura animata "le Bafane", nati per leggere

Lettura animata per bambini 3-8 anni



Un divertente viaggio in compagnia della Befana della tradizione un po’ burbera ma simpatica sempre in combutta con babbo Natale e di altre buffe befane che provano a rivoluzionare il loro look, ma chi sarà la befana che più entusiasmerà i bambini?



A loro la scelta!



Costo 10€



Info e prenotazioni: 3389913464 - klary.22@hotmail.it - o clicca su parteciperò su questo evento



La lettura si terrà presso l'associazione culturale LABULA' a Idice - San Lazzaro di Savena - Via Emilia 325/a 40068



Seguiteci su Facebook!