Letture di passaggio al Parco Melloni

LETTURE DI PASSAGGIO

5 - 16 SETTEMBRE 2019

Parco Melloni, Via Luigi Breventani, 22



PROGRAMMA



- Giovedì 5 settembre ore 18:00 – “GNOMO PANE”

Di Francesco D'Onofrio, lettura animata e laboratorio creativo a cura di Associazione Ludovartheca Lunetta. Bambini 6-10



- Lunedì 9 settembre ore 18:00 - “LA CITTA' DEI VIVI E DEI MORTI” Un grande tesoro sepolto. Parlano Antonio Zannoni e Edoardo Brizio, protagonisti di questa avventurosa riscoperta. A cura di Artecittà in collaborazione con Anna Dore, Museo Civico Archeologico di Bologna. Per tutti





- Martedì 10 settembre ore 18:00 - “IL PICCOLO SHERLOCK”

Giallo teatrale interattivo a cura di Zoè Teatri con Mavi Gianni. Gli spettatori dovranno giungere alla soluzione di un intricato mistero. Bambini e ragazzi



- Giovedì 12 settembre ore 17:30 - "LUDOVARTH INCONTRANDO I POPOLI DEL MONDO"

Lettura animata e laboratorio creativo a cura di Associazione Ludovarth. Bambini 6-10



- Sabato 14 settembre ore 18.00 - "LA CICALA E LA FORMICA" Lettura animata itinerante per il parco Melloni a cura di Associazione TEXTU. Bambini 6-10



- Lunedì 16 settembre ore 18:00 - REPLICA: “LA CITTA' DEI VIVI E LA CITTA' DEI MORTI”

A cura di ArteCittà in collaborazione con il Museo Archeologico con Anna Dore. PER TUTTI*





Durante gli eventi per bambini sarà allestito il tavolo dei libri in collaborazione con Trame Libreria Bookshop

TUTTI GLI EVENTI SONO A OFFERTA LIBERA



Info:

Associazione Culturale Youkali APS- 3334774139 info@youkali.it

Seguici su facebook: Feminologica e Associazione Culturale Youkali



Il Cartellone è inserito in Teatro e letture di passaggio tra parco Melloni e Villa Spada, sostenuto da Qu.re Porto-Saragozza in Estiamo insieme 2019