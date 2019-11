Letture e psiche: sette incontri tra letteratura e psicologia

“Letture e Psiche” un ciclo di sette incontri per sperimentare una contaminazione tra letteratura e psicologia riflettendo, con strumenti diversi, sugli intrecci e le fasi dell’esistenza umana.L’arte, in questo caso la letteratura, in chiave simbolica, offre significativi spunti di riflessione su ciò che riguarda i vissuti esistenziali di ogni essere umano, l’obiettivo è di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche psicologiche attraverso il canale della lettura.

Quest'anno l'evento si svolgerà in una nuova location e avrà una formula innovativa!

Saranno incontri con aperitivo incluso a 10 euro e saremo ospiti del Dandy Caffè Letterario, in Via della Grada 4/e, Bologna.

Vi aspettiamo numerosi tutti i LUNEDÌ e i GIOVEDÌ a partire dal 18/11 al 09/12 alle ore 19!

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:

associazioneprogettopsicologia@gmail.com

3332326703 dott.ssa Isadora Fortino