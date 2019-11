Letture e psiche: 7 incontri su libri e psicologia

“Cadere per potersi rialzare: il cambiamento di sé e la Psicoterapia come strumento di cura a seguito di un evento difficile.” Spunti da “Per dieci minuti”, di Chiara Gamberale. A cura della Dott.ssa Annalisa Amadesi – Psicologa e Psicoterapeuta.



“Per dieci minuti” racconta la storia di Chiara che si ritrova, come tutti noi in alcuni momenti, a dover affrontare alcuni eventi negativi che la vita le presenta.

È grazie al suo percorso di psicoterapia che scopre qualcosa di nuovo di sé, attraverso un gioco: deve fare qualcosa che non ha mai fatto, ogni giorno, per soli dieci minuti.

Quei dieci minuti diventano, giorno dopo giorno, la possibilità di uscire dai soliti schemi, l’occasione per smettere di avere paura, e di poter cambiare, per poi rialzarsi, e ritornare a vivere davvero.

È attraverso le pagine di questo libro che affronteremo insieme il tema del cambiamento di sé, e di come lo spazio della psicoterapia possa aiutarci a comprendere che modificarsi può spaventare, ma spesso diventa necessario per ritrovare la nostra serenità.

Dott.ssa Annalisa Amadesi (amadesi.annalisa@gmail.com Tel: 347 3238285)



PER INFO E PRENOTAZIONI: associazioneprogettopsicologia@gmail.com tel: 3332326703 dott.ssa Isadora Fortino