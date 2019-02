Letture mobili a La Confraternita dell'Uva

Le letture mobili sono brevi letture (circa 5 minuti) ad alta voce di brani che non hanno un vincolo tematico o di genere letterario.

Può partecipare chiunque, anche chi arriva all’ultimo minuto, e leggere di tutto: dal bugiardino delle medicine alla Divina Commedia, dal libro di successo al manoscritto nel cassetto, magari condividendo con gli altri anche il perché della scelta di leggere proprio quel brano lì.



Letture mobili è un progetto per vivere insieme i luoghi pubblici attraverso un’azione emotiva e collettiva di lettura e ascolto, una presenza in sintonia con le nuove vocazioni degli spazi che ritornano luoghi di incontro e partecipazione. Il singolo è riportato al centro di un’azione collettiva che lo vede partecipe sia come attore sia come spettatore, ma soprattutto come portatore e ricettore di emozioni.





giovedì 7 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





https://malippo.altervista.org/

#Letturamobile

barlibrerialaconfraternita@gmail.com www.instagram.com/la_confraternita_delluva





ATTENZIONE!

DURANTE LE LETTURE MOBILI POTRESTE

ESSERE COLPITI DA PAROLE VOLANTI

L’ASSOCIAZIONE E LA CONFRATERNITA

NON RISPONDONO DI EVENTUALI DANNI!