Levante live, Caos tour fa tappa a Bologna

Il 27 e il 28 febbraio il Caos in teatro tour 2018 di Levante arriva al Teatro Il Celebrazioni di Bologna.

Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti”, del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti” (Rizzoli), dei due tour da tutto esaurito e del debutto televisivo a “X Factor”, la cantautrice torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo. Con Caos in Europa tour 2018, Levante ha appena portato all’estero un concerto più rock passando per Barcellona, Madrid, Lisbona,Amsterdam, Londra e Parigi. L’artista torna ora in Italia con uno spettacolo più raccolto, più adatto all’atmosfera elegante dei teatri, Caos in teatro tour 2018, nel quale si esibisce con arrangiamenti del tutto inediti. Dal vivo Levante interpreta i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.

Il 17 novembre è uscita anche una versione speciale di “Nel caos di stanze stupefacenti” che contiene, oltre al disco in studio, il cd e il dvd live del concerto sold out tenutosi lo scorso 16 maggio all’Alcatraz di Milano.