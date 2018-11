Lezioni di sfoglia a scuola per aiutare i bambini in Sierra Leone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Bologna, Sabato 1° dicembre - Un appuntamento saporito per i giovani bolognesi! Dalle ore 15:00 alle ore 17:00, al Collegio San Luigi in via D’Azeglio 55, una mamma e una nonna terranno insegneranno agli studenti a tirare la sfoglia e a preparare gli autentici tortellini della Città delle Due Torri! Un modo concreto per portare a tavola la nostra cultura culinaria, per ricordare i profumi di una volta, il calore del focolare domestico e della festa. Soprattutto, un modo concreto per aiutare i bambini meno fortunati: il ricavato del costo di partecipazione (€ 25,00 a persona) sarà devoluto in beneficenza per la costruzione di una scuola per i bambini della Sierra Leone. Il progetto è già avviato nell’ambito di un service del Rotary Club Bologna. Vi aspettiamo numerosi, per donare un futuro migliore a chi non ne ha. Per info e prenotazioni: laurabecca@libero.it 335/8246675

