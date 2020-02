Liberamente: la fiera del camper, gastronomia, tempo libero...

La 16ª edizione di Liberamente, il Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta, si trasferisce a BolognaFiere il 28-29 febbraio e 1 marzo!



Tre giorni per visitare con tranquillità la manifestazione con tante proposte per il pubblico e per gli operatori. Oltre 30.000 mq dei seguenti settori: camper e campeggio, turismo, sagre, shopping...