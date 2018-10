Libri amici, letture animate per bimbi dai 3 ai 5 anni

Cosa ci fa Alice dentro la sveglia? Com'è finita dentro una bottiglia? Alice casca sempre, dov'è finita questa volta?

E la regina dei baci? Vola sull'aeroplano rosso insieme alla principessa e conosci tutte le regine del regno: la regina pasticciera, la regina dei gatti, quella della notte...



Una mattinata di festa alla Libreria Coop c\o Ipercoop Centro Borgo. I libri prenderanno vita, grazie alle letture animate dalle mamme della Scuola dell'infanzia Presi.

All'interno dell'iniziativa #ioleggoperchè, un appuntamento da non perdere, per i vostri bimbi dai 3 ai 5 anni.





