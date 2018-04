Libri selvaggi, II° incontro: Gianluca Morozzi

Tre scrittori allo specchio: #EmidioClementi, Gianluca Morozzi e Cristina Portolano sono i protagonisti di "Libri selvaggi – Il confine fra identità e finzione narrativa", la prima rassegna curata da Mostri selvaggi che si svolgerà il 14, il 21 aprile e il 5 maggio La confraternita dell'uva (via Cartoleria, 20/b) di Bologna.



Stuzzicati dall'ideatrice del festival Valentina Olivato, i tre autori caleranno la maschera e proveranno a mettersi a nudo davanti al lettore, svelando quanto di sé si cela nelle storie che affidano alle pagine. La finzione che vince sulla realtà o viceversa. Tra sogni, voli pindarici e aspettative disattese, Clementi, Morozzi e Portolano si giocheranno la carta dell'onestà, raccontando tutta la verità nient'altro che la verità sul proprio percorso autoriale. Non solo cenni autobiografici, personaggi inventati e intuizioni personali, ma anche il racconto del proprio percorso fra proposte rifiutate, rimaneggiate o difese, pugni sul tavolo, ad oltranza.



sabato 21 aprile, ore 19:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Valentina Olivato incontra Gianluca Morozzi.

Musicista, conduttore radiofonico e scrittore, Gianluca Morozzi

tiene corsi di scrittura creativa ed è direttore editoriale di Fernandel Editore.

Il suo ultimo libro è Gli annientatori (TEA, 2018).



IL LIBRO: «Quand'è iniziato il percorso che mi ha portato a quest'inumana dannazione?»

A chiederselo è Giulio Maspero, giovane autore bolognese con due radicatissime passioni: la scrittura e le ragazze. Due strade certe per la rovina. Infatti, tra qualche romanzo più o meno di successo e qualche flirt non proprio innocente, nel mezzo di una calda estate si ritrova senza fidanzata – soprattutto senza la sua casa in cui vivere comodamente – e privo della pace necessaria per completare il romanzo che possa liberarlo, una volta per tutte, dalle insidie di un conto pericolosamente in rosso. Ma poi, in una delle sue serate solitarie in giro per Bologna, si imbatte in un fumettista cialtrone e grottesco in partenza per l'Uruguay, che gli offre di trasferirsi a casa sua per prendersi cura delle piante durante la sua assenza. Una casa piccola, in periferia, senza l'aria condizionata e con vicini invadenti... ma pur sempre una casa gratis. Così Giulio, risollevato da quest'improvvisa fortuna, si trasferisce. Ma perché i vicini, tutti parenti tra loro, sono così gentili e accoglienti? E perché in quella mansarda non ci sono piante? Meglio non chiederselo, forse, visto quant'è affascinante e disinibita la nuova dirimpettaia...

Sempre in equilibrio tra reale e surreale, con la consueta abilità Gianluca Morozzi accompagna i suoi lettori lungo una storia avvincente in cui, a poco a poco, dalle piccole crepe che si aprono in una situazione comune, filtra l'oscurità inquietante che si nasconde dietro la «normalità».



- - -



Ufficio stampa

Alessandra Testa