Presentazione libro "Il cibo ideale per una sana alimentazione"

Per la rassegna MANGIARE BENE È FICO:

Presentazione del libro IL CIBO IDEALE PER UNA SANA ALIMENTAZIONE, CON I CONSIGLI DI NUTRIZIONISTI E CHEF STELLATI AI MALATI ONCOLOGICI di Francesca Pirozzi (Francesca Pirozzi Onlus).

Presenta il libro Marco Pirozzi.

Partecipano Prof. Antonio Monti, fondatore del Gruppo Monti Salute Più e Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



Il "Cibo ideale" non è un libro di cucina, una guida al mangiare sano, una raccolta di ricette o forse è tutto questo. Nato dall'idea di completare il lavoro di Francesca Pirozzi che dal suo letto di ospedale stava scrivendo la tesi sull'alimentazione nei pazienti in chemioterapia, si è via via arricchito di spunti e contributi "utili" a tutti nell'approccio quotidiano con il cibo. Esperti, nutrizionisti e chef raccontano, ognuno dal proprio punto di vista professionale, come e cosa mangiare per lasciare al cibo quel ruolo fondamentale per la vita di tutti.

Cosa vuol dire mangiare sano oggi? L'alimentazione è ancora solo nutrimento? Da cosa dipenderà la ristorazione del futuro? Sono alcune delle domande alle quali hanno dato risposte, raccontato esperienze, fornito consigli e ricette: il Prof. Giorgio Calabrese, il Dott. Luca Imperatori, gli chef Nadia Santini, Mauro Uliassi, Massimiliano Alajmo, Riccardo Camanini, Pietro Leemann e Paolo Simioni.



Ingresso gratuito



per informazioni: tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it