Un libro sull’olio evo: “il raccolto dei racconti”

Presentazione 14 novembre ore 19.30 presso Spazio Galileo Piazza Galileo, 6, Bologna

do Maurizio Saggion e Nicola Di Noia

Maurizio Saggion è un master sommelier ed è presidente della Fondazione Italiana Sommelier dell’Emilia- Romagna. Tiene corsi sulla promozione della conoscenza del vino e dell’olio in tutta Italia. Nicola Di Noia di professione è assaggiatore.

Proprio per la sua

attività ha raccontato quarantacinque storie incontrate sulle vie dell’olio, perché raccontare le persone e

non solo le caratteristiche del prodotto chiediamo a Saggion.

Quanto realizzato non è solo un prodotto editoriale, è un viaggio antropologico, che ha fatto emergere i

tratti salienti della personalità di questi ‘paladini’ delle virtù nutraceutiche del nuovo Evo.

Quarantacinque produttrici e produttori sono i protagonisti di questa raccolta di testimonianze, individuati

attraverso due modalità: la prima legata alla rappresentatività territoriale, l'altra che ha tenuto conto delle

caratteristiche dimensionali e storiche delle aziende (grande – piccolo, giovane – storica), di genere e

dell'età anagrafica dei produttori.

Sono stati percorsi ottomilacentododici chilometri, da Trapani a Riva del Garda; realizzate cinquantotto ore

di registrazioni audio. Per completare la narrazione sono state raccolte le testimonianze di una specialista in

medicina e nutrizione, di uno chef e dei titolari di un’oleoteca al fine di offrire un quadro più esaustivo del

mondo dell’olio, grazie alle suggestioni di professionisti che operano accanto ai produttori e agli esperti

degustatori.