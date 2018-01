"Te lo do io il vegano!": il libro

Domenica 21 gennaio - ore 17.00 Librerie.coop Fico c/o FICO Eataly World La La Stella Vegan presenta Te lo do io il Vegano (Eifis Editore).



Un libro per tutti, da gustare fino in fondo.

25 ricette salate e dolci, per preparare piatti vegetali, e scoprire che cucinare senza alcun derivato animale non è poi così difficile, anzi. Nasce dall'intento di cambiare la prospettiva sulla cucina vegana, spesso vista come troppo laboriosa e costosa.



Le ricette contenute in questo libro sono tutte ottenute con prodotti reperibili ovunque, anche nei supermercati sotto casa. Si preparano velocemente e con estrema facilità. Semplici sì, ma saporite! Dai burger alle polpette, dalla focaccia alla pasta, torte, biscotti e crostate. Miscelate con personalità e originalità da una Chef fuori dagli schemi, che nei piatti mette energia, allegria e passione. Un approccio gentile alla cucina vegan, che rende questo libro adatto anche a chi ancora vegano non è.





Evento gratuito

Per informazioni - Librerie.Coop Fico / tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it