E' tempo dei maghi: Cressida Cowell in Sala Borsa

Martedì 27 marzo la pluripremiata autrice fantasy Cressida Cowell presenta in Sala Borsa la sua nuova saga Il Tempo dei Maghi



In occasione della 55° edizione della Bologna Children’s Book Fair, tra i moltissimi scrittori e artisti di tutti i paesi non poteva mancare lei, Cressida Cowell, autrice e illustratrice inglese conosciuta in tutto il mondo per la serie di libri fantasy Dragon Trailer da cui sono stati tratti gli omonimi film di animazione. Dopo draghi e vichinghi l’autrice ha voltato pagina e ha lanciato la sua nuova serie Il Tempo dei Maghipubblicata in Italia da Rizzoli e in libreria dal 20 marzo. Il primo libro della serie è stato premiato proprio di recente con il prestigioso Blue Peter Book Award 2018 per la miglior storia selezionata da giovani lettori.

Il romanzo, arricchito di illustrazioni in bianco e nero, mappe e liste di incantesimi, narra le avventure di due ragazzi: Xar, 12 anni, figlio del re dei Maghi e Desideria, sua coetanea e figlia della regina dei Guerrieri. I due popoli, in lotta da sempre, sono troppo impegnati a odiarsi per accorgersi che un nemico più pericoloso e grande sta tornando mettendoli tutti in serio pericolo. Saranno i due giovani e pasticcioni eredi, grazie alla loro alleanza, a risolvere la situazione e riportare la pace.

Il tempo dei Maghi ha già conquistato autori del calibro di Davide Morosinotto – che introdurrà l’evento di presentazione a Bologna – e Licia Troisi che ha definito il romanzo “un libro delizioso, un’avventura densa di humour e al tempo stesso di tensione, che ti spinge inesorabilmente a girare una pagina dietro l’altra fino a notte fonda”.

La scrittrice presenterà in esclusiva il nuovo libro in Italia martedì 27 marzo alle 17.30 presso l'Auditorium Enzo Biagi di Sala Borsa, Piazza Nettuno 3 a Bologna.