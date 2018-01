Luciano Ligabue a Bologna per incontrare i fan

Il regista e rocker Luciano Ligabue - in occasione dell’uscita nei cinema del film MADE IN ITALY – sarà a Bologna, domenica 04 febbraio 2018 alle ore 21:15 presso il cinema FOSSOLO di viale Lincoln, 3 per incontrare il pubblico e presentare il film.

Biglietti in prevendita presso il cinema Fossolo

Info al 051540145

“Made in Italy” è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti.

Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e una casa da non vendere.

Riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino.