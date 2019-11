Luciano Ligabue, super concerto per i primi 30 anni di carriera!

Gita fuoriporta per i bolognesi per un evento live imperdibile che celebrare 30 anni di una straordinaria carriera, quella di Luciano Ligabue! L'artista emiliano festeggerà il 12 settembre 2020, con un super concerto al Campovolo di Reggio Emilia, in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica, denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone .Sarà appunto LUCIANO LIGABUE a inaugurare l'Arena !

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali. Prezzi (incluso diritto di prevendita): Green & Blue Zone 49 euro, Yellow & Orange Zone 65 euro, Red Zone 70 euro, Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a lunedì 2 dicembre, salvo disponibilità).

Oltre ai tantissimi punti di ristorazione, RCF Arena Reggio Emilia al Campovolo ospiterà un’area giochi, un’area multimediale, un’area dove si potrà ripercorrere attraverso varie immagini la carriera di LIGABUE e ci sarà una ruota panoramica da dove il pubblico potrà godersi la festa dall’alto e con una visione a 360 gradi.