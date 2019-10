Lindsay Clark: folk americano da Portland

Lindsay Clark trova l'equilibrio tra folk tradizionale, folk inglese, country e una sua versione di folk sperimentale, proveniente dalle profondità dalla sua anima. Con influenze che vanno dai Beach Boys, Elizabeth Cotton, Joni Mitchell, il folk dell'Appalachia, la sua educazione classica, e la collezione di dischi di suo padre, fonde molti mondi in un suono unico e caldo, creando uno stile unico e vibrante con la sua inclinazione per la poesia, la ricca armonia e uno stile di fingerpicking autodidatta influenzato da Nick Drake, John Fahey e altri. Popmatters ha definito l'album Crystalline (2018) "una rara dimostrazione del peso che il minimalismo può avere nella musica popolare contemporanea e riflessiva".



Originaria della piccola città della corsa all'oro di Nevada City, California, ora risiede a Portland, Oregon. Il suo suono è stato descritto come "folk con voci angeliche che si infrangono su scogliere lisce" (1859 Magazine). Ha condiviso il palco con musicisti come Alela Diane, Nat Baldwin (Dirty Projectors), Ryan Francesconi (Joanna Newsom), Laura Gibson e Kaitlyn Aurelia Smith. Il suo lavoro più recente è stato progettato e co-prodotto quest'anno con Jeremy Harris di San Francisco (chitarra/voce di Vetiver, Devendra Banhart). "Crystalline" è uscito nel settembre 2018 per l'etichetta tedesca Oscarson.



Concerto riservato soci AICS 2019/2020.



Inizio ore 19:30 puntuali.



Ingresso con contributo destinato all'artista di 3 €.



Prenotazioni consigliate acquistabili sul link di Eventbrite o in sede.