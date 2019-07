Lino e i Mistoterital: come guarire dall’intolleranza al rock

Sabato 27 luglio Lino e i Mistoterital alle ore 21:30 nella bella location dei Giardini di via Filippo Re. “Lino e i Mistoterital, attivi ufficialmente dalla primavera 1983 al dicembre 1991. Poi “congelati”, non sciolti, in attesa della scoperta del vaccino che guarirà gli Italiani dall’intolleranza al rock".

Questo si legge sulla biografia di un gruppo che si può tranquillamente definire "leggendario" nella scena rock bolognese degli anni '80. Comuni denominatori sono stati l’insofferenza allo yuppismo, la lontananza dalle mode imperanti sia nella musica che nel costume, l’ironia contro il mito del successo e la passione contro l’indifferenza.

Quello che invece li ha resi in qualche modo unici e in alcuni casi, tutt’oggi rimpianti, è stata la capacità di muoversi dentro a vari linguaggi, quelli conclamati della cultura pop, ma anche altri ad essa contigui, con una freschezza ed un’originalità indimenticabili. E, ovviamente, la ridondanza che sprigionavano dal vivo. Una reunion da non perdere per la grande festa di chiusura del BOtanique 10.0. Apertura porte ore 20.00. Concerto ore 21.30