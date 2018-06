Live show Fabio Curto e presentazione del nuovo disco

Venerdì 15 giugno alle ore 21,30 verrà presentato il nuovo disco Rive – volume 1 di Fabio Curto – prodotto e distribuito da Fonoprint – in occasione dell’inaugurazione della Piccola Bottega D’Art’Auto in Via Marzabotto 14-f3 a Minerbio (Bo) su iniziativa dell’associazione ASD Autostoriche.



Durante la serata l’artista si esibirà in un suggestivo live show voce e chitarra dei brani tratti dall’album, tracce avvolte da calde sonorità che annunciano il “DARK BLUES” made in Italy di Curto.



Durante l’evento sarà inoltre possibile incontrare i “misteriosi” personaggi che hanno partecipato alle riprese video del brano “Mi sento in orbita”, parzialmente girato nell’esclusivo Parco delle Saline di Cervia: un omaggio al cinema classico, agli “spaghetti western” ¬e ai film di Quentin Tarantino.



Per entrare appieno nell’atmosfera “DARK BLUES”, sarà possibile ammirare la strepitosa Ford del video, prestata da uno degli associati ASD Autostoriche.