"Lo Schiaccianoci" di Baby BoFe' al Celebrazioni

"Lo Schiaccianoci" di Baby BoFe' - Bologna Festival al Teatro Il Celebrazioni il 2 e il 3 dicembre 2018.

È la vigilia di Natale. Tra fiocchi di neve, topini e fiori ballerini prende vita il sogno della piccola Clara: lo schiaccianoci si trasforma in un bellissimo principe e la grotta incantata diventa un teatrino dove le sue bambole danzano il Valzer dei fiori. La musica è pura magia in questo balletto di Čajkovskij, un capolavoro che incanta ad ogni età. Lo spettacolo è consigliato dai quattro anni in su.