Lôm a merz: a Borgo Tossignano il falò della primavera

Il 3 marzo Lôm a merz a Borgo Tossignano​.

Il tradizionale falò del 'Lume a marzo', alle 18,30 in piazza, rievoca l'antica usanza contadina di accendere fuochi con i rametti di potatura per "chiedere" al mese di marzo di portare la primavera. Occasione per gustare specialità locali come polenta, piadina e salsiccia. Borgo Tossignano | Pro loco Borgo Tossignano 327 2028386