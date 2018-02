Lôm a merz a Imola: facciamo luce alla Primavera!

Il 17 marzo Lôm a merz a Imola.

L’accensione del falò di “lume a marzo” richiama la tradizione di bruciare le potature della vite per fare luce alla primavera. La fe- sta conserva ancora oggi l’usanza di ritrovarsi intorno al fuoco, allietati da musica e cibi locali: piè fritta e vino, in versione classica e brulé. Dalle 17 in piazza Matteotti. Imola | IAT Imola 0542 602207