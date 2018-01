“Lontano Blu” di Sementerie Artistiche

Come siamo nati? Cosa significa morire? Sono due misteri ad unire tutta l’esperienza umana. Lontano blu è uno spettacolo che li attraversa creando un’atmosfera poetica ed ironica giocando con il ricordo, la paura e la conciliazione.



La nascita e la morte sono costanti ineludibili della nostra esistenza. Paradossalmente sono anche i due più grandi misteri. Le uniche informazioni che possiamo avere vengono dai racconti di altri, di chi era presente al momento del parto, ma dalla nostra memoria non possiamo aspettarci nulla... Allo stesso modo passiamo la vita chiedendoci come sarà la nostra morte senza mai poter dare una risposta. Lontano Blu, ambientato durante una prova teatrale, sviluppa questi temi attraverso diversi linguaggi espressivi, dal surreale al drammatico. Uno spazio dove il confine tra la scena e la realtà si mescola creando un’atmosfera poetica che attraversa l’ironia, il ricordo, la paura e la conciliazione.

Il dialogo con un ipotetico spettatore e la preparazione dei due attori prima dell’arrivo del regista danno luogo a un gioco singolare. Lo spazio scenico, nudo, non allude a nessun ambiente particolare: un tavolo, due sedie, alcuni piccoli oggetti che suggeriscono agli attori l’apparizione fugace di qualche personaggio.

La creazione del testo, l’azione scenica, una messa in scena costruita con immagini spogliate da elementi scenografici superflui, un concetto minimalista nella confezione dei costumi e nella composizione musicale sono le chiavi di questo spettacolo.



IGNACIO GÓMEZ BUSTAMANTE

Pianista, attore drammaturgo e regista. Si è diplomato in pianoforte al conservatorio Juliàn Aguirre e ha perfezionato i suoi studi musicali con il Maestro Carmen Scalcione, come pianista fa parte del Balletto Contemporaneo del Teatro San Martìn di Buenos Aires. In ambito teatrale lavora come drammaturgo e regista legando il suo stile ad un teatro d’immagine. I suoi spettacoli hanno partecipato a numerosi festival nazionali



NELSON VALENTE

Attore, regista, drammaturgo e docentedi teatro. Formato presso la EMAD e presso la Escuela de la Fundaciòn Teatro del Sur con Alberto Felix Alberto, ha realizzato i suoi studi con diversi maestri tra i quali Teresa Istillarte, Ricardo Bartìs, Walter Neira. Le sue opere sono state presentate in diverse parti del mondo (Stati Uniti, Cile, Venezuela, Perù, Messico, diversi paesi d’Europa), nella città di Buenos Aires e in diverse altre città dell’Argentina.

Le sue produzioni sono state prodotte e premiate dall’Istituto Nacional del Teatro ed hanno partecipato a numerosi Festival Nazionali ed Internazionali.