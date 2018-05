Lorena Lusetti presenta "I vasi di Ariosto. Un'indagine di stella spada"

Venerdì 25 maggio alle ore 18, a Villa Spada, in via di Casaglia 7, a Bologna, presso la biblioteca Tassinari Clò la scrittrice Lorena Lusetti parlerà dell'ultima avventura dell'investigatrice privata Bolognese Stella Spada in una villa che porta il suo nome, sarà un caso? A seguire aperitivo con rinfresco a cura del Molino Urbano, di via XXI aprile 25, e alle 21 spettacolo del Gruppo Legg'io "La memoria corta, il presente non basta". Siete tutti invitati