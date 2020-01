lottoanchio 2020: festa in Piazza Maggiore

Riparte #LOTTOANCHIO, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile.



Domenica 2 Febbraio 2020 Ageop Ricerca tornerà in Piazza Maggiore a Bologna con la sua grande Giornata di Festa dedicata all’Infanzia.



Trentacinque partner dai mondi dello Sport, dell’Arte, del Teatro, dell’Avventura e della Creatività, si incontreranno sul Crescentone per dar vita a laboratori, attività e spettacoli per bambini.



Sarà l’occasione per rinnovare il legame che unisce i bambini e le famiglie che vivono il centro della città ai compagni e ai genitori che si trovano ad affrontare un percorso nel reparto di Oncoematologia Pediatrica.



Insieme siamo più forti contro il cancro infantile!



Scopri le attività al link

https://www.ageop.org/eventi/festa-in-piazza-maggiore-lottoanchio-2020/