Lovesick duo in trio

Dopo diversi tour in Italia e in Europa, Paolo e Francesca (ex Paul maD Gang) decidono di approfondire la vecchia musica della tradizione, da Chuck Berry fino ad arrivare a Hank Williams passando per Buck Owens e Little Richards pescando nei “traditional” della musica di New Orleans, fulcro del groove e del sound della band e fonte di forte ispirazione. Il progetto ha la base del duo che si integra però perfettamente con la Batteria di Gianluca Raisi.



E’ importantissima l’improvvisazione e l’interplay che connette i musicisti portando sempre qualcosa di nuovo e unico in ogni concerto.



Un valore aggiunto, alla selezione dei brani della tradizione americana, sono brani originali in lingua Italiana.