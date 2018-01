Luca Briasco e Alessandra Sarchi a confronto

Il mitico traduttore ed editor Luca Briasco presenterà il suo "Americana. Libri, autori e storie dell'America contemporanea" (minimum fax), dialogando insieme alla giocatrice di casa, la scrittrice Alessandra Sarchi, finalista all'ultimo Premio Campiello con il suo "La notte ha la mia voce" (Einaudi Stile Libero), che verrà presentato durante la serata.



Venerdì 19 gennaio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b, Bologna



LUCA BRIASCO: editor di narrativa straniera per minimum fax, è stato editor di narrativa straniera per Fanucci Editore ed Einaudi Stile libero. Ha scritto diversi saggi sulla letteratura degli Stati Uniti, con particolare attenzione al romanzo contemporaneo. Insieme a Mattia Carratello ha curato La letteratura americana dal 1900 a oggi. Dizionario per autori (Einaudi, 2011). Collabora da più di dieci anni alle pagine culturali de il manifesto. Ha tradotto una quarantina tra romanzi e raccolte di racconti, fra gli ultimi: Una vita come tante di Hanya Yanagihara, e Il simpatizzante di Viet Thanh Nguyen, Premio Pulitzer 2016. A novembre 2016 pubblica per minimum fax Americana. Libri, autori e storie dell'America contemporanea.



ALESSANDRA SARCHI: Nata nel 1971 a Brescello, in provincia di Reggio nell'Emilia, vive e lavora a Bologna. Ha tradotto romanzi e saggi dall'inglese e dal francese.

Nel 2012 è uscito il suo primo romanzo Violazione (vincitore del Premio Letterario Nazionale "PAOLO VOLPONI" - FERMO Opera prima), seguito da L' amore normale nel 2014 e La notte ha la mia voce nel 2017, tutti stampati da Einaudi. La notte ha la mia voce ha vinto il Premio Mondello Opera italiana ed è stato finalista del premio Campiello, selezione della Giuria dei Letterati.